مواطن يوجه رسالة للمترددين.. عقب تلقيه لقاح كورونا

أوضح المواطن عماد الديحان الذي تلقى لقاح كورونا المستجد كوفيد-19، تجربته مع عملية التطعيم باللقاح، موجها رسالة للمترددين في تلقيه.
وأوضح، خلال لقائه مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنه لم يتردد في قرار تلقي اللقاح، مؤكدًا أنه يثق في توفير القيادة ووزارة الصحة أفضل اللقاحات المضادة للفيروس.
وأشار إلى أنه سجل عبر تطبيق “صحتي” برفقة زوجته وأولاده، غير أن مرضه بالسكري أدخله ضمن الفئة الأكثر احتياجًا للقاح. وفق “أخبار 24”.
ووجه الديحان رسالة إلى المترددين في الحصول على اللقاح بألا يستمعوا إلى الإشاعات، مؤكدًا أنه لم يعان من أعراض جانبية، بل على العكس يشعر بارتياح نفسي بعد التطعيم.
أول مواطن يتلقى لقاح كورونا بالمملكة يوجه رسالة لكل شخص مُتردد: لا تستمع للشائعات#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/gCLGnscFzU
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 18, 2020