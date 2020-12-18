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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطنة بعفوية: أخذت لقاح كورونا طاعة لولي الأمر ولم أهتم لما يقوله البعض
19/12/2020   12:47 ص

بالفيديو.. مواطنة بعفوية: أخذت لقاح كورونا طاعة لولي الأمر ولم أهتم لما يقوله البعض

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أكدت مواطنة أن حضورها لمركز اللقاح لفيروس كورونا وأخذ اللقاح كان طاعة لولي الأمر في المقام الأول.

وأوضحت – لقناة العربية اليوم (الجمعة) – أنه طالما أن ولي الأمر طلب أخذ اللقاح فالمطلوب فعل ذلك، دون الاهتمام بما يقوله البعض.

وأضافت، خلال حديثها من داخل المركز، أن ولاة الأمر بذلوا الغالي والنفيس من أجل صحة الإنسان، وحمايتنا عندهم فوق كل شيء. وفق “أخبار 24”.

وبينت أن وزير الصحة نفسه كان من أوائل من أخذوا اللقاح، وبالتالي فغير مهم ما يقوله البعض عن اللقاح.

بالفيديو.. مواطنة بعفوية: أخذت لقاح كورونا طاعة لولي الأمر ولم أهتم لما يقوله البعض

أخبار محلية
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