بالفيديو.. مواطنة بعفوية: أخذت لقاح كورونا طاعة لولي الأمر ولم أهتم لما يقوله البعض

أكدت مواطنة أن حضورها لمركز اللقاح لفيروس كورونا وأخذ اللقاح كان طاعة لولي الأمر في المقام الأول.
وأوضحت – لقناة العربية اليوم (الجمعة) – أنه طالما أن ولي الأمر طلب أخذ اللقاح فالمطلوب فعل ذلك، دون الاهتمام بما يقوله البعض.
وأضافت، خلال حديثها من داخل المركز، أن ولاة الأمر بذلوا الغالي والنفيس من أجل صحة الإنسان، وحمايتنا عندهم فوق كل شيء. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن وزير الصحة نفسه كان من أوائل من أخذوا اللقاح، وبالتالي فغير مهم ما يقوله البعض عن اللقاح.
سيدة سعودية تنقل لأحد مسؤولي وزارة الصحة مشاعرها بعد أخذها اللقاح ضمن المئات من المواطنين والمقيمين الذين أشادوا بسهولة الإجراءات ودقة التنظيم في المركز المخصص للتطعيم بـ #الرياض.
عبر: @mhsen93 pic.twitter.com/7VxgdBIrhc
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 18, 2020