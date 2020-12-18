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أخبار محلية > “التعليم” تطلق “مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي”
19/12/2020   12:47 ص

“التعليم” تطلق “مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي”

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أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق “مسابقة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي للطلاب”، تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية، على أن تتولّى الوزارة تنفيذ المسابقة، ووضع الإطار المنظّم لها.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد تسلّم خطاباً من أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، تضمّن تقديمه جوائز للموهوبين من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والجامعات في مجال الشعر العربي الفصيح.

وتبلغ قيمة الجوائز 500 ألف ريال ضمن برنامج “مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي لطلبة المرحلة الثانوية والجامعات”، وإشراف أكاديمية الشعر العربي. وفق “أخبار 24”.

وحدّدت الوزارة آلية استقبال طلبات المشاركة عبر إدارات التعليم في كل منطقة، بينما تستقبل أكاديمية الشعر العربي نصوص المشاركين من الجامعات على موقعها الإلكتروني، وآخر موعد لذلك هو 1 فبراير 2021.

“التعليم” تطلق “مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي”

أخبار محلية
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