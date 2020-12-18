تشمل تخفيف مقرراتها بالابتدائية والثانوية.. متخصص يقترح حلولاً لمشكلات اللغة العربية

كشف أستاذ اللغة العربية، الدكتور عبدالله الدايل، أهم المعوقات التي تواجه اللغة العربية في الوقت الحالي.
وقال، خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن إهمال التعبير يُعد من أهم المشكلات التي تواجه اللغة، خاصة أنه محور مقرراتها والأداة الرئيسية لقياس بعض المهارات مثل تركيب الجمل والصياغة والإنشاء.
وأوضح أنه من الضروري إجراء بعض التعديلات على المناهج المقررة للغة، بحيث يتم تخفيفها من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، بالإضافة إلى بدء الإملاء منذ دخول الطفل إلى المدرسة.
وأشار إلى أن طرق التدريس تُعد واحدة من أكثر الأمور التي صعَّبت اللغة العربية على أهلها، مشددًا على ضرورة تدريس اللغة من خلال التطبيقات والنصوص الهادفة دون الدخول في الأعاريب واختلافها. وفق “أخبار 24”.
ويحتفل العالم كل عام في 18 ديسمبر بيوم اللغة العربية، والذي يوافق تاريخ إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك في ديسمبر عام 1973.
أ.د. عبدالله الدايل – أستاذ اللغة والنحو والصرف:
تم إهمال التعبير رغم أنه محور مقررات اللغة، ويجب أن نخفف تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، وأيضا تبدأ الإملاء منذ دخول الطفل إلى المدرسة@prof_aldayel#اليوم_العالمي_للغة_العربية#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/eh33MKxPNY
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 18, 2020