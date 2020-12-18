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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة” تكشف خطة وصول لقاح كورونا لجميع مناطق المملكة
19/12/2020   12:49 ص

بالفيديو.. “الصحة” تكشف خطة وصول لقاح كورونا لجميع مناطق المملكة

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كشف الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة، الدكتور خالد العبدالكريم، جانبا من خطة وصول لقاح فيروس كورونا المستجد إلى جميع مناطق المملكة.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستبدأ خطة التوزيع على عدد من المناطق بخلاف الرياض، وذلك حسب دفعات التوريد للقاح.

وقال إن الخطة تشمل الأعداد المستهدفة ومناطق التوزيع ومواقع التطعيم وغيرها، مشيرًا إلى أن قدرات الوزارة ستتمكن من التغلب على بعض المشكلات المتمثلة في عملية نقل اللقاح، لا سيما أنه يحتاج للبقاء في درجات حرارة أقل من 80 درجة تحت الصفر. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الصحة” تكشف خطة وصول لقاح كورونا لجميع مناطق المملكة

أخبار محلية
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