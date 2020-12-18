شاهد.. توافد المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح في إجراءات بسيطة

توافد عدد من المواطنين والمقيمين على مركز التطعيم للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي بدأ التطعيم به للفئة المسموح لها .
وأكد عدد من المواطنين أن إجراءات الحصول على اللقاح كانت بسيطة وحسب موعد مسبق، مؤكدين أن تلقي اللقاح لا يستغرق 25 دقيقة.
وأشاد مقيم مصري، يُدعى حامد سرور، بالجهود المبذولة من قبل المملكة في مجال مكافحة الجائحة، والتي كانت مثمرة، ثم الآن في التطعيم، مؤكدًا أنه لا يعاني من أعراض جانبية حتى الآن. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن التوافد لا يزال مستمرا على مركز التطعيم الموجود في أرض المعارض بالرياض، والذي يضم أكثر من 500 عيادة وموقع انتظار، في ظل تدفق الراغبين في تلقي اللقاح.
فيديو | #الإخبارية ترصد توافد المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس #كورونا#نشرة_النهار pic.twitter.com/4VR5MGRHuD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 18, 2020