إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز استخدام لقاح “موديرنا”.. وهذا اختلافه عن “فايزر”

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على منح ترخيص طارئ لاستخدام لقاح شركة “موديرنا” المُضاد لفيروس كورونا المُستجد.
وأكدت الإدارة أنها سمحت بإعطاء اللقاح لمن هم فوق 18 عاماً، مبينةً أن فعالية اللقاح الجديد وصلت إلى نحو 94%، على أن يتم أخذه على جرعتين في خلال مدة لا تقل عن أسبوعين.
ويختلف لقاح “موديرنا” عن لقاح “فايزر- بايونتك” في أن الأول يمكن تخزينه في ثلاجات عادية ولا يتطلب شبكة نقل فائقة البرودة. وفق “أخبار 24”.
ويتطلب تخزين اللقاح الجديد إلى حرارة تتراوح ما بين 2 و8 درجات مئوية لمدة 30 يوماً.