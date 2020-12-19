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أخبار محلية > طب وتداوي > مدينة الملك عبدالله الطبية تنصح بعدم استخدام الصابون في غسل الفواكه والخضروات
19/12/2020   8:19 ص

مدينة الملك عبدالله الطبية تنصح بعدم استخدام الصابون في غسل الفواكه والخضروات

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أوصت مدينة الملك عبدالله الطبية، بعدم استخدام الصابون والمنظفات في غسل الفواكه والخضروات. 

وأشارات أنه يجب مراعاةً لاحتياطات سلامة الغذاء يجب عدم استخدم الصابون والمنظفات، أو محاليل التبييض في غسل الفواكه والخضروات.

مدينة الملك عبدالله الطبية تنصح بعدم استخدام الصابون في غسل الفواكه والخضروات

أخبار محلية, طب وتداوي
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