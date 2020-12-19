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أخبار محلية > “باهبري”: هذه هي الآثار الجانبية المحتملة للقاح.. ولا يمكن الإصابة بالفيروس من التطعيم
19/12/2020   8:21 ص

“باهبري”: هذه هي الآثار الجانبية المحتملة للقاح.. ولا يمكن الإصابة بالفيروس من التطعيم

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كشف استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، عن الأعراض الجانبية التي قد تظهر عند البعض بعد تلقي لقاح كورونا. 

وأوضح، خلال حديثه لقناة “الرسالة” أمس (الجمعة)، أن تلك الآثار تتمثل في ألم بمكان الإبرة، وسخونة وآلام في المفاصل بعد أخذ اللقاح بأيام. 

وشدد على عدم صحة ما تداوله البعض بوجود فيروس في التطعيم، مبيناً أن التطعيم مجرد أحماض أمينية تعمل على تكوين أجسام مضادة في جسم الإنسان ضد فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن الحديث عن تسبب اللقاح في شلل في الوجه أو الوفـاة غير صحيح، وأن من المجموعة التي أجريت عليها الأبحاث توفي شخصان بعد أخذ اللقاح، وهما من كبار السن، وبسبب المضاعفات التي تحصل في جميع التطعيمات.

“باهبري”: هذه هي الآثار الجانبية المحتملة للقاح.. ولا يمكن الإصابة بالفيروس من التطعيم

أخبار محلية
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