“الانضباط” تُحقق في شبهة تلاعب بمباراة

أفادت مصادر بأن لجنة الانضباط باتحاد الكرة، تحقق في شبهة تلاعب خلال مباراة ناشئي ضمك وبيشة التي غاب عنها المراقب على الرغم من أهميتها.
وأشارت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، إلى أن ضمك ـ الذي سجل خلال المباراة ستة أهداف ـ تقدم بشكوى للجنة الانضباط؛ حيث إن الفوز بسبعة أهداف كان يتوّجه ببطولة المنطقة والتأهل إلى تصفيات بطولة المملكة للناشئين ولكنه لم يتأهل وحصل على البطاقة ناشئو أبها.
وذكر نادي ضمك في شكواه أن الدقيقة 65 من المباراة شهدت ادعاء لاعبي فريق بيشة الإصابة بعد تلقيهم الهدف السادس ليُنهي الحكم المباراة في الدقيقة 76 بحجة وجود 6 لاعبين فقط من بيشة على أرض الملعب، وبعد أن استنفد بيشة تبديلاته.