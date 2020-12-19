“تم سداد كامل المتطلبات”.. رد حاسم من “الوحدة” على خصم النقاط

أوضحت إدارة نادي الوحدة عدم صحة الأنباء المتداولة حول خصم ١٨ نقطة من رصيد الفريق الأول لكرة القدم.
وأشارت إدارة الوحدة، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم (الجمعة)، إلى أنه تم سداد كامل المتطلبات والوفاء بكافة الالتزامات وسيتم تزويد لجنة الانضباط بما يثبت سلامة موقف النادي من تسديد تلك المتطلبات.
وأتمت إدارة الوحدة بيانها بالتشديد على احترامها الكامل و الكبير للجنة الانضباط.
وأعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، في وقت سابق من اليوم، خصم 18 نقطة من نادي الوحدة؛ لامتناع النادي عن تنفيذ 5 قرارات لغرفة فض المنازعات. وفق “أخبار 24”.