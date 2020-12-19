وفاة 8 من مصابي “كورونا” في حريق اندلع في “العناية المركزة” بمستشفى في تركيا

توفي 8 أشخاص نتيجة حريق اندلع اليوم (السبت) في غرفة عناية مركزة مخصصة لمرضى فيروس “كورونا” المستجد، في مستشفى بمدينة غازي عنتاب بتركيا.
وقالت إدارة مستشفى جامعة SANKO في بيان، إن الحريق نشب صباح اليوم بسبب عطل في نظام خاص بإمداد الأكسجين.
وأوضحت أن طاقم المستشفى ورجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق خلال فترة قصيرة، غير أنه تسبب في وفاة 8 من المرضى تتراوح أعمارهم بين 56 و85 عاماً. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه تم نقل 14 مريضا آخرين كانوا يخضعون للعناية المركزة إلى مستشفيات أخرى، لافتة إلى أن السلطات المختصة بدأت التحقيق في الحادِث.