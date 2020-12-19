المسند:‏ لا عواصف ثلجية ولا موجات برد قارسة في الـ5 أيام المقبلة.. وهذه أدنى درجات حرارة سجلت اليوم

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن تكون الأجواء مستقرة خلال الخمسة أيام المقبلة، وأنها لن تشهد أي موجة برد لاسعة قارسة، أو عاصفة ثلجية.
وأشار المسند إلى احتمالية تشكل بعض السحب التي تُسقط زخات مطرية على أجزاء محدودة من القصيم وسدير والزلفي والوشم العاصمة الرياض والشرقية.
أضاف أن الحالات المطرية في المربعانية بصفة عامة تعتبر قليلة وضعيفة.
ولفت إلى درجات الحرارة الصغرى المسجلة اليوم (السبت) في 28 محطة بالمملكة، حيث مدينة أبها سجلت أدنى درجة حرارة صغرى بـ 10.7، ثم خميس مشيط بـ12 درجة، وطريف 13 درجة.
وفق “أخبار 24”.