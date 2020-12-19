7 وصفات منزلية لعلاج حموضة المعدة

أوضح عدد من اختصاصيي التغذية العلاجية، أن هناك بعض العلاجات المنزلية، يمكنها إزالة آثار الحموضة المعوية، والتي تسبب إحساسا حارقا في الصدر، نتيجة ارتداد الحمض لأعلى.
وأبانوا بحسب موقع “ذا هيلث” البريطاني، أن من هذه العلاجات بعض الأعشاب التي لا يخلو منها كل بيت.
الزنجبيل
يعد من أفضل العلاجات للتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي، فهو يحتوي على مواد مضادة للحموضة وطاردة للريح، ويتم تحضيره بوضع قشوره المبشورة في كوب من الماء المغلي لمدة 10 دقائق.
شاي البابونج
احتساء كوب ساخن من شاي البابونج يعطي تأثيرًا مهدئًا يساعد على منع الألم الحارق من الصعود من معدتك إلى منتصف صدرك.
صودا الخبز
وتعرف باسم بيكربونات الصوديوم، وتحضر بمزج ملعقة صغيرة من المسحوق مع كوب من الماء، وتفيد أيضًا في علاج عسر الهضم أو الانتفاخ أو الغثيان.
خل التفاح
شرب خل التفاح المخفف بعد الوجبة يؤدي إلى تحييد حمض المعدة وتخفيف أعراضه.
العلكة
أظهرت بعض الدراسات أن مضغ العلكة يقلل الحموضة في المريء، وذلك لاحتوائها على البيكربونات التي تبدو فعالة في علاج حرقة المعدة والأعراض ذات الصلة . وفق “أخبار 24”.
الصبار
يتم العلاج بأخذ ورقة صبار طازجة واستخراج عصيرها، وشرب نصف كوب من هذا العصير قبل نصف ساعة على الأقل من تناول الوجبات.
عرق السوس
هو علاج عشبي يساعد في علاج التهاب المعدة، وذلك بغلي شرائح من جذر عرق السوس المجفف لمدة خمس دقائق على الأقل.