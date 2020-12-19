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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري أمراض كلى يوضح كيف يهاجم “القاتل الصامت” جسم الإنسان
19/12/2020   6:08 م

بالفيديو.. استشاري أمراض كلى يوضح كيف يهاجم “القاتل الصامت” جسم الإنسان

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كشف استشاري أمراض الكلى والطب الباطني، الدكتور خالد إبراهيم، أسباب وظروف ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الجسم، وهي حالة تصفها الأوساط العلمية الدولية بـ”القاتل الصامت”.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن الكلى هي الجزء المسؤول عن ضبط مستويات البوتاسيوم في الجسم، بحيث تتخلص من النسب الزائدة عن الحاجة عند دخول كميات كبيرة من هذا العنصر للجسم.

وأبان أنه عند حدوث خلل في هذه العملية يبدأ البوتاسيوم في التراكم بالدم، وهو ما يُسمى “فرط البوتاسيوم”، مؤكدًا أن تلك الحالة لها مضاعفاتها الخطيرة لعضلة القلب، ومن بينها خلل في النبضات أو توقفها بشكل كامل، ما قد يؤدي إلى الوفاة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشاري أمراض كلى يوضح كيف يهاجم “القاتل الصامت” جسم الإنسان

أخبار محلية
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