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أخبار محلية > بالفيديو.. السفير السعودي باليمن: تشكيل الحكومة الجديدة إنجاز سيدفع الحوثيين للقبول بالحل السياسي
19/12/2020   6:08 م

بالفيديو.. السفير السعودي باليمن: تشكيل الحكومة الجديدة إنجاز سيدفع الحوثيين للقبول بالحل السياسي

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أكد السفير السعودي باليمن، محمد آل جابر، اليوم السبت، أن تشكيل الحكومة اليمنية يُعد إنجازًا كبيرًا للجميع، مشيرًا إلى أنه يأتي نتيجة لتجاوب الأطراف اليمنية.

وقال، في لقاء مع قناة العربية، إن التأخر في تنفيذ الاتفاق كان بسبب خلافات تم تجاوزها، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية ستعود خلال أسبوع لعدن فور انتهاء الترتيبات.

وأشار إلى أن اليمنيين يمرون حاليا بمرحلة جديدة ومبشرة، مؤكدًا أن تشكيل الحكومة بتوافق وطني سيدفع الحوثيين للقبول بالحل السياسي. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن المملكة لا تتدخل إلا ضمن ما يطلبه اليمنيون، موضحا أن بعض التهجم الشخصي عليه سببه تدخلات خارجية لا تريد استقرار اليمن، مشددًا على حرص المملكة على استقرار اليمن ودعم كل الجهود في هذا الصدد.

بالفيديو.. السفير السعودي باليمن: تشكيل الحكومة الجديدة إنجاز سيدفع الحوثيين للقبول بالحل السياسي

أخبار محلية
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