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أخبار محلية > مشاهد من تلقي المواطنين والمقيمين للقاح كورونا.. وهذا ما قالوه
19/12/2020   9:16 م

مشاهد من تلقي المواطنين والمقيمين للقاح كورونا.. وهذا ما قالوه

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تواصل توافد المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث، فيما عكست مشاهد مشاعرهم بعد تلقي اللقاح.

وأشاد مواطنون ومقيمون بالإجراءات المتبعة في عملية تلقي لقاح “فايزر – بيونتيك”، معربين عن ثقتهم في القيادة وإجراءاتها للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

وأكد ممارس صحي أنه حصل على اللقاح، وأن الأمور تسير بشكل جيد، وأنه لم يشعر بأي آثار جانبية، مثله مثل باقي المتلقين للقاح.

وأعربت مقيمة فلسطينية عن ثقتها التامة في الإجراءات التي تم اتخاذها لاعتماد اللقاح، مؤكدة أن الحكومة تعمل دومًا على خدمة الجميع ولن تضرهم. وفق “أخبار 24”.

وأشار مقيم يمني إلى سرعة الوتيرة في عملية التطعيم، حيث أكد أنه استطاع التقدم للحصول على اللقاح أمس الأول، وتواصل معه القائمون على عملية التطعيم لتحديد الموعد، وجاء اليوم للحصول على اللقاح.

مشاهد من تلقي المواطنين والمقيمين للقاح كورونا.. وهذا ما قالوه

أخبار محلية
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