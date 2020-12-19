بالفيديو.. “الملكية الفكرية” تضبط كتباً منسوخة دون إذن أصحابها في مراكز خدمات الطالب

نفذت الهيئة السعودية للملكية الفكرية جولات تفتيشية مفاجئة على عدد من مراكز خدمات الطالب، بمرافقة الجهات الأمنية المختصة.
وفحصت فرق الهيئة الأجهزة الموجودة في المراكز، للتأكد من عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية للآخرين، وتم ضبط العديد من الكتب المنسوخة دون وجود إذن من أصحابها. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الهيئة أن المصنفات الأدبية والفنية لها حقوق ملكية فكرية، ولا يحق استغلالها إلا بإذن أصحابها.
للمصنفات الأدبية والفنية حقوق ملكية فكرية ولا يحق استغلالها إلا بإذن أصحابها..
تم ضبط عدد من الكتب المنسوخة خلال الحملة المشتركة التي قامت بها الفرق التفتيشية بالهيئة.#احترام_الملكية_الفكرية #سناب_الملكية_الفكرية 👇🏻https://t.co/xrLtbbpf1W pic.twitter.com/K4xSzV1u0s
— الملكية الفكرية (@SAIPKSA) December 19, 2020