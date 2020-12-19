تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، عددا من المشاريع البلدية في محافظة جدة، اليوم (السبت).
وشملت جولة الحقيل مشروع تطوير بحيرة الأربعين، ومشروع محطة السلام لتصريف مياه الأمطار بالكورنيش الأوسط، ومشروعي نفق شارع الأمير محمد بن عبد العزيز تقاطع طريق المدينة وجسر تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد.
واطلع الوزير على ما أُنجز في مشروعات تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية، والمشروعات التنموية التي تنفذها الأمانة، بالإضافة إلى خطة الأمانة في معالجة مشكلة التشوه البصري، واحتياجات تطوير مخططات المنح، ومشروعات جدة التاريخية.
وشدد، خلال حديثه إلى منسوبي أمانة جدة، على ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد والتطوير الدائم تماشيا مع تطلعات القيادة الرشيدة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية الشاملة بالمملكة.
من جهة أخرى، اجتمع الحقيل برجال الأعمال والمستثمرين، وناقش أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار.
وتناول اللقاء كذلك جهود الوزارة في تحسين بيئة الاستثمار، وسعيها لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال توفير البيئة المناسبة للمستثمر.
وفق “أخبار 24”.