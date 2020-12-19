المدرب اليوناني نيكوس كاراجيورجيو مدرباً لـ #الشعلة

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أعلنت إدارة نادي الشعلة، تعاقدها مع المدير الفني اليوناني نيكوس كاراجيورجيو، لقيادة فريقها خلال الموسم الرياضي 2020/2021.
ويأتي ذلك بعد اعتذار الجزائري خيرالدين بن مضوي عن عدم الاستمرار بتدريب الفريق بسبب ظروف والده الصحية.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج