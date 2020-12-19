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أخبار محلية > وزير الطاقة: تم الاتفاق على عقد اجتماع بشأن سوق النفط مع الجانب الروسي في يناير
19/12/2020   9:18 م

وزير الطاقة: تم الاتفاق على عقد اجتماع بشأن سوق النفط مع الجانب الروسي في يناير

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بشأن وضع سوق النفط في يناير المقبل.

وأعرب، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روجوزين، عن آماله بأن تثمر جهود العالم للتغلب على جائحة كورونا خلال الأشهر القليلة المقبلة، متمنيًا أن يكون اجتماع اللجنة السعودية الروسية في مارس المقبل حضوريًا.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن العلاقات مع المملكة بلغت مستوى متقدمًا من التعاون، مشيرًا إلى أن الزيارات المتبادلة بين موسكو والرياض دليل على مستوى التعاون بين البلدين. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه تم وضع خطط مع المملكة بشأن سوق النفط لفترة ما بعد الجائحة، مشددًا على ضرورة التنسيق لضمان استقرار سوق النفط عالميًا.

وأوضح أنه تم التوقيع على اتفاقيات عدة بقيمة 5 مليارات دولار، وأنه تم الاتفاق على وضع خريطة طريق للتعاون المشترك بين البلدين.

وزير الطاقة: تم الاتفاق على عقد اجتماع بشأن سوق النفط مع الجانب الروسي في يناير

أخبار محلية
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