بالفيديو.. “الصحة”: تطعيم 1000 شخص يومياً.. ومراكز للتطعيم في مكة المكرمة والشرقية الأيام المقبلة

أعلن وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، أن الوزارة ستفتتح مراكز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد في كل من مكة المكرمة والمنطقة الشرقية خلال الأيام المقبلة.
وأوضح، خلال حديثه لقناة “العربية”، أنه خلال الـ 48 ساعة القادمة سيتم تطعيم ألف شخص يومياً باللقاح، ليرتفع الأسبوع القادم وصولاً إلى 10 آلاف حالة.
وبين أن عدد المسجلين على تطبيق صحتي لتلقي اللقاح وصل إلى 350 ألفا، وأنه سيتم التوسع في التطعيم بالرياض، وافتتاح مراكز في منطقتي مكة المكرمة والشرقية خلال الأيام المقبلة.
الصحة السعودية لـ #العربية: سنفتتح خلال أيام مركزا آخر للتطعيم في الرياض، ومراكز أخرى في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية pic.twitter.com/eLPwsugpvf
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 19, 2020
الصحة السعودية لـ #العربية: في الـ 48 ساعة المقبلة سيتم تطعيم ألف شخص يوميا، وخلال أسبوعين سيصل العدد الذي يتلقى اللقاح 10 آلاف يوميا pic.twitter.com/hopCSKBz6y
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 19, 2020
وفق “أخبار 24”.