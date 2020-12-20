بالفيديو.. مواطنة تكشف إصرارها على تلقي اللقاح بعد وفاة شقيقتها وزوجها بكورونا

أكدت شيخة الحربي، أول مواطنة تلقت لقاح شركة فايزر، أنها أصرت على أخذ اللقاح رغم تحذير البعض لها، بعدما أصبحت ملازمة لمنزلها طيلة الفترة الماضية بسبب كورونا.
وكشفت، في حديثها لقناة العربية اليوم (السبت)، أن شقيقتها وزوج شقيقتها توفيا بسبب فيروس كورونا، وهو ما كان دافعاً لها لأخذ اللقاح، خاصة أنها تعاني من الضغط والربو.
وأشارت إلى أنها لم تعان من أي أعراض جانبية بعد مرور 48 ساعة من أخذها اللقاح، وستأخذ الجرعة الثانية بعد 20 يوما.
#العربية في منزل السيدة شيخة الحربي.. أول سعودية تلقت لقاح #فايزر ضد كورونا.
تحدثت عن حالتها بعد يومين من أخذ اللقاح، وحكت قصة شقيقتها التي توفيت بسبب #كورونا.
عبر: @HayatGhamdi pic.twitter.com/2HTjaY9XJZ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 19, 2020
وفق “أخبار 24”.