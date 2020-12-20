بالفيديو.. مستشار بـ”هيئة الفضاء” يوضح متى يمكن السفر في رحلات سياحية للفضاء

رد المستشار بالهيئة السعودية للفضاء، الدكتور هيثم التويجري، على سؤال حول موعد إتاحة رحلات الفضاء للبشر من غير رواد الفضاء.
وقال، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن ذلك قد يحدث في السنوات المقبلة، والتي ستشهد انتعاشًا في حركة السياحة الفضائية، لا سيما أن عددا من الشركات المتخصصة في ذلك بدأت في إعداد منصات فضائية لأغراض تجارية، وتشمل الرحلات. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن تلك الشركات تسعى لإقامة فنادق في الفضاء، لاستقطاب الراغبين في القيام برحلات سياحية من هذا النوع.
#فيديو#جمال_المعيقل يسأل د. هيثم التويجري: متى سنصل للمرحلة التي يحجز فيها المواطن السعودي تذكرة سفر للمريخ؟#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@jalmuayqil@saudispace@HAltwaijry pic.twitter.com/QI8sfP5AP6
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 19, 2020