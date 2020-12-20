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أخبار المناطق > إمارة نجران: القبض على مواطنين قتـلا 5 ظباء بمحمية عروق باستخدام سيارة مسروقة
20/12/2020   8:08 ص

إمارة نجران: القبض على مواطنين قتـلا 5 ظباء بمحمية عروق باستخدام سيارة مسروقة

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ألقت الجهات المختصة بمنطقة نجران القبض على مواطنَين تورطا في قـتل 5 من الظباء بمحمية عروق بني معارض أمس (الجمعة).

وأوضحت إمارة نجران، في بيان لها، أن الجانيين استخدما سيارة مسروقة لتنفيذ الجريمة، وتم القبض عليهما خلال 5 ساعات من تكوين لجنة لهذا الغرض.

وأشارت إلى أن أمير المنطقة، الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، كان قد وجّه بتشكيل فريق ميداني لرصد آثار الجريمة، ومرابطته في المحمية إلى حين القبض على الجناة. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أن الفريق ضم ممثلين من إمارة المنطقة، ومحافظة يدمة، وشرطة المنطقة، والمباحث العامة، وإدارة المجاهدين والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومجموعة من قصاصي الأثر.

إمارة نجران: القبض على مواطنين قتـلا 5 ظباء بمحمية عروق باستخدام سيارة مسروقة

أخبار المناطق
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