يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، غدًا الأحد، مستجدات اللقاحات وخريطة الإصابات الأسبوعية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة.
ويناقش متحدث الصحة عددا من الملفات، أبرزها مستجدات اللقاحات والأوضاع العالمية وإحصائيات الحالات والخدمات الصحية محليًا وعدد متلقي اللقاح، بالإضافة إلى الرد على أبرز الاستفسارات خلال 24 ساعة.
ويحضر المؤتمر المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها التعريف بفحص التسلسل الجيني للفيروس، وأهمية دراسته، بالإضافة إلى لمحة عن البرنامج الوطني الأول لدراسته.
ودعت وزارة الصحة الجميع للمشاركة من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات، للرد عليها بالمؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات الفيروس، وذلك عبر المشاركة في هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي على تويتر.
وفق “أخبار 24”.