لا تتجاوز مادتين في اليوم .. “التعليم” تكشف إجراءات الاختبارات عن بُعد

كشفت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، عن إجراءات الاختبارات عن بُعد للفصل الدراسي الأول للعام 1442هـ.
وأوضحت أن الاختبار النهائي لجميع مراحل التعليم العام عن بعد خلال الأسبوعين 17 و18 يشمل كامل المقرر، وزمن اليوم الدراسي أيام الاختبار 3 ساعات، بما فيها وقت الاختبار، والباقي يُستثمر في إثراء العملية التعليمية لمعالجة الفاقد التعليمي.
وأوضحت أن جداول الاختبارات تُعد من قبل المدرسة؛ 5 أيام فقط للمرحلة الابتدائية، ولا تقل عن 5 أيام للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وأشارت إلى أن الدرجات تُرصد في نظام نور وتظهر النتائج في آخر يوم من الاختبارات، مبينة أن الاختبارات لا تتجاوز مادتين في اليوم الواحد، ويُمنح الطالب 5 دقائق تهيئة قبل الاختبار.
وأضافت أن زمن الاختبار يُوزع كالتالي:
10 درجات
يكون الزمن من 20 دقيقة وعدد الفقرات 10
15 درجة
يكون الزمن 30 دقيقة وعدد الفقرات 15
20 درجة
يكون الزمن 40 دقيقة وعدد الفقرات 20.
وفق “أخبار 24”.