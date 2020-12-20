قدّمت وزارة التعليم عددا من الإرشادات للطلاب والطالبات للاختبارات عن بعد، ووجهت بالحرص عليها.
وأكدت ضرورة الحصول على جدول الاختبارات مبكرا من المدرسة والالتزام بالمواعيد، والتحقق من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي وبرنامج تيمز بحساب الطالب المؤدي للاختبار.
وأوضحت أن الاختبار سيغلَق مباشرة بعد انتهاء الوقت المحدد له، ويجب الحرص والتركيز على إنهائه قبل وقته.
وأشارت إلى أنه بعد الإجابة عن السؤال يجب الحرص على الضغط على مكان خارج السؤال حتى لا يتم تغيير الإجابة أثناء التنقل.
وبينت أنه في حال وردت مكالمة على هاتف الطالب أثناء تأدية الاختبار لن ينقطع الاتصال بالاختبار، والأفضل عدم الرد، للانتهاء في الوقت المحدد.
وفق “أخبار 24”.