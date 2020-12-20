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أخبار محلية > بالفيديو.. مختصة تُحذر من الضغط النفسي على الطلاب خلال الاختبارات عن بُعد.. وتوجه نصائح للأسر
20/12/2020   8:13 ص

بالفيديو.. مختصة تُحذر من الضغط النفسي على الطلاب خلال الاختبارات عن بُعد.. وتوجه نصائح للأسر

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نصحت استشارية أسرية، بتخفيف الضغط النفسي عن الطلاب والطالبات من قبل أسرهم خلال فترة اختبارات التعليم عن بُعد.

وقدمت الاستشارية الأسرية الدكتورة زهرة المعبي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، مجموعة من النصائح للتعامل النفسي مع الطلاب والطالبات خلال تلك الفترة، داعيةً إلى تقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم.

ولفتت إلى أن الطلاب والطالبات يحتاجون للرعاية والعناية والمتابعة، والابتعاد عن الضغط النفسي عليهم أو حرمانهم من المتعة واللعب والنوم. وفق “أخبار 24”.   

وأشارت إلى أهمية تجنب الأسلوب التقليدي العقيم في الضغط على الطلاب خلال تلك المرحلة.

بالفيديو.. مختصة تُحذر من الضغط النفسي على الطلاب خلال الاختبارات عن بُعد.. وتوجه نصائح للأسر

أخبار محلية
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