بالفيديو.. مختصة تُحذر من الضغط النفسي على الطلاب خلال الاختبارات عن بُعد.. وتوجه نصائح للأسر

نصحت استشارية أسرية، بتخفيف الضغط النفسي عن الطلاب والطالبات من قبل أسرهم خلال فترة اختبارات التعليم عن بُعد.
وقدمت الاستشارية الأسرية الدكتورة زهرة المعبي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، مجموعة من النصائح للتعامل النفسي مع الطلاب والطالبات خلال تلك الفترة، داعيةً إلى تقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم.
ولفتت إلى أن الطلاب والطالبات يحتاجون للرعاية والعناية والمتابعة، والابتعاد عن الضغط النفسي عليهم أو حرمانهم من المتعة واللعب والنوم. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أهمية تجنب الأسلوب التقليدي العقيم في الضغط على الطلاب خلال تلك المرحلة.
فيديو | مختصون يشددون على ضرورة التهيئة النفسية للطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/LqXeePQTVH
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 19, 2020