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أخبار المناطق > حدثت قبل 800 عام.. ظاهرة فلكية نادرة لكوكبي “المشتري” و”زحل” غداً
20/12/2020   8:15 ص

حدثت قبل 800 عام.. ظاهرة فلكية نادرة لكوكبي “المشتري” و”زحل” غداً

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يُشكل كوكبا “المشتري” و”زحل” مساء غدٍ (الإثنين)، ظاهرة فلكية نادرة عبر الاقتران بينهما، وظهورهما بشكل قريب من بعضهما وكأنهما كوكب مزدوج. 

وتعد تلك الظاهرة نادرة الحدوث، حيث شهدها العالم آخر مرة عام 1226، أي قبل نحو 800 عام. 

ويفصل بين الكوكبين حتى 25 ديسمبر الجاري مقدار أقل من قمر مكتمل، فيما يتوقع العلماء أن تتكرر تلك الظاهرة الفلكية مرة أخرى في مارس 2080. وفق “أخبار 24”.

وأوضح عالم الفلك في جامعة “رايس” الأمريكية باتريك هارتيغان، أن الاصطفاف بين هذين الكوكبين أمر نادر، ويحدث مرة كل 20 عاماً أو نحو ذلك، لكن هذا الاصطفاف نادر للغاية بسبب مدى قرب الكوكبين من بعضها البعض. 

حدثت قبل 800 عام.. ظاهرة فلكية نادرة لكوكبي “المشتري” و”زحل” غداً

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