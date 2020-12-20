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أخبار محلية > بالفيديو.. صاحب شخصية “أبو الفدا”: دخلي كان 50 ريالاً وبعد الشهرة 1000 ريال يومياً.. ولم أحقق حلم “اللكزس” حتى الآن
20/12/2020   8:15 ص

بالفيديو.. صاحب شخصية “أبو الفدا”: دخلي كان 50 ريالاً وبعد الشهرة 1000 ريال يومياً.. ولم أحقق حلم “اللكزس” حتى الآن

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كشف المواطن المعروف بشخصية أبو الفدا، علي العيسى، بعض المحطات المؤثرة في حياته قبل شهرة مقاطع الفيديو الخاصة به عبر منصة سناب شات وبعدها.  

وقال، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه كان يعمل في بيع عصير البرتقال، قبل أن يبدأ عملًا آخر في شركة هندسية. 

وأوضح أنه بعد فصله من الشركة عاد لعمله في بيع العصير مجددًا، مؤكدًا أنه كان يتحصل على 50 ريالا في اليوم قبل الشهرة.  

وأشار إلى أنه استطاع الاستفادة من شهرة مقاطعه على منصات التواصل الاجتماعي في مجال بيع العصير، حيث تمكن من تحقيق أرباح يومية تصل إلى 1000 ريال.   وفق “أخبار 24”.

وأبان العيسى أنه لا يزال يسعى لتحقيق حلمه بشراء سيارة من نوع “لكزس 2011″، مؤكدًا أنه أُعجب بها منذ سنوات بعيدة، مؤكدًا أنه اقترب من تحقيق هذا الحلم. 

 

بالفيديو.. صاحب شخصية “أبو الفدا”: دخلي كان 50 ريالاً وبعد الشهرة 1000 ريال يومياً.. ولم أحقق حلم “اللكزس” حتى الآن

أخبار محلية
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