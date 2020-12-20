نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خالد بن سلمان: المملكة تبارك تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية
20/12/2020   12:30 م

خالد بن سلمان: المملكة تبارك تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية

+ = -
521

قال نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الأحد)، إنه في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، تستمر المملكة في نهج ثابت يعكس مظاهر سياستها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار لـ “اليمن”.

وأوضح، أن جهود ولي العهد قد تكللت بتحقيق التوافق بين الأخوة اليمنيين لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري، وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الأخوية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.

وأبان الأمير خالد، أن هذا الإنجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري، قد تحقق بالاستجابة الفاعلة من الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين، الذين قدموا مصلحة اليمن على كل الاعتبارات. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة والأشقاء في الإمارات ودول التحالف واستجابة الأطراف اليمنية.

وأضاف أنه يتطلع إلى قيادة الحكومة اليمينية لليمن إلى بر الأمان، لافتًا إلى أن العمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تنبذ الخلافات وتتوحد الجهود وتتحقق الآمال.

خالد بن سلمان: المملكة تبارك تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885127437.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.