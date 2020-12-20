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أخبار محلية > “الجبير”: تشكيل الحكومة اليمنية وفقًا لاتفاق الرياض خطوة مهمة لإنهاء الأزمة
20/12/2020   12:31 م

“الجبير”: تشكيل الحكومة اليمنية وفقًا لاتفاق الرياض خطوة مهمة لإنهاء الأزمة

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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن ما تحقق لليمن من تشكيل حكومة جديدة وفقًا لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة.

وأضاف الجبير، أن الاتفاق يرسي الأمن والاستقرار ويحقق ما يصبو إليه الشعب اليمني.

وكانت الأطياف اليمنية، ممثلة في الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد نفذت اتفاق الرياض، وأعلنت تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة. وفق “أخبار 24”.

“الجبير”: تشكيل الحكومة اليمنية وفقًا لاتفاق الرياض خطوة مهمة لإنهاء الأزمة

أخبار محلية
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