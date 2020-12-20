“الصندوق الصناعي” يوقع مذكرة تفاهم مع بنك الاستثمارات العامة للتمويل الفرنسي

وقَّع صندوق التنمية الصناعية، مذكرة تفاهم مع بنك الاستثمارات العامة للتمويل الفرنسي “بي بي آي فاينانسمينت”، بهدف تفعيل سبل الدعم للمنشآت المتوسطة والصغيرة الصناعية.
وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب الصندوق الصناعي الرئيس التنفيذي إبراهيم المعجل، ومن جانب بي بي آي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتطوير والعلاقات الدولية باسكال لاجارد.
وقال المعجل إن هذه الاتفاقية سيكون لها قيمة مضافة كبيرة لدعم خطط الصندوق في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية، بوصفه المُمكن المالي الرئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية في المملكة.
من جهته، أوضح مستشار الرئيس التنفيذي والمسؤول عن المنظمات الدولية عبدالعزيز الزيد، أن المذكرة تهدف إلى تقديم المشورة للصندوق الصناعي في كل ما يتعلق بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التبادل المعرفي بين الطرفين بشأن اعتمادات القروض والسياسات والإجراءات الخاصة بكل منهما، فضلاً عن تعزيز فرص التدريب من خلال ورش العمل والمؤتمرات والندوات. وفق “أخبار 24”.
وتعدّ هذه الاتفاقية أول اتفاقية لتطوير الأعمال في الصندوق الصناعي مع بنك تنموي عالمي.
وتدعم المذكرة دراسة الصندوق لجدوى الحصول على المساعدة الفنية التي يقدمها بنك بي بي آي الفرنسي في مجال تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج دعم الابتكار وتطوير أدوات وسياسة إدارة المخاطر، والحاضنات والمسرعات، وتقييم المشاريع الإبداعية، وتوسيع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المجالات.