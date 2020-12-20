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أخبار محلية > أمر ملكي بترقية 318 عضواً من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب
20/12/2020   12:33 م

أمر ملكي بترقية 318 عضواً من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية 318 من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على كادر أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين الشريفين ولي العهد للنيابة العامة بما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

وحثَّ المعجب منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم. وفق “أخبار 24”.

أمر ملكي بترقية 318 عضواً من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب

أخبار محلية
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