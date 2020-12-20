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أخبار محلية > بالفيديو.. نقل أشجار برّية مُعمّرة إلى مواقع المشاريع الحيوية بالمدينة المنورة
20/12/2020   12:32 م

بالفيديو.. نقل أشجار برّية مُعمّرة إلى مواقع المشاريع الحيوية بالمدينة المنورة

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عن نقل الأشجار البرية المعمرة إلى مواقع المشاريع الحيوية بالمدينة المنورة.

وأوضحت الأمانة أن النقل يأتي للحفاظ على المقومات الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي بالمنطقة.

وأكدت على أن المشرفين على العمل هم من الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارة عملية نقل الأشجار.

وأشارت إلى أن خطة المشروع هي نقل 250 شجرة برية من مواقع مختلفة، فيما تستغرق عملية نقل الشجرة الواحدة من 30-45 يومًا في المتوسط. وفق “أخبار 24”.

ويستهدف المشروع نقل أشجار السدر والطلح والقرض والسمر وبلح الصحراء المحلية، بهدف توطين النباتات المحلية في مواقع جديدة، وتعزيز الحياة الفطرية في مواقع حيوية، وتحقيق التوازن البيئي في المشاريع التنموية.

بالفيديو.. نقل أشجار برّية مُعمّرة إلى مواقع المشاريع الحيوية بالمدينة المنورة

أخبار محلية
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