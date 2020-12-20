يتصدرهم حمدالله وسيطرة هلالية.. تعرّف على اللاعبين الأكثر ذكراً على “تويتر” في عام 2020 بالمملكة

تصدر المغربي مهاجم النصر عبد الرزاق حمدالله قائمة اللاعبين الأكثر ذكرا عبر موقع تويتر في عام 2020 داخل المملكة.
وتفوق حمدالله على كل من لاعب الهلال بافيتمبي جوميز الذي جاء في المركز الثاني، وخلفه زميله في الفريق محمد الشلهوب، ليحتل لاعب الهلال والمنتخب السابق سامي الجابر المركز الرابع.
وفي عام 2017 تصدر السوري مهاجم الأهلي عمر السومة تلك قائمة أكصر اللاعبين ذكرًا على تويتر، متفوقًا على كل من لاعب الهلال السابق ياسر القحطاني وعلي الحبسي ومحمد العويس.
وفي عام 2018 تواجد نجم الهلال السابق سامي الجابر في الصدارة، وخلفه كل من ياسر القحطاني وعمر السومة وماجد عبد الله.
وفي العام الماضي تصدر جوميز قائمة اللاعبين الأكثر ذكرا، متفوقا على سامي الجابر ومحمد الشلهوب وماجد عبدالله.
وفق “أخبار 24”.