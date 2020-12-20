نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بعد هزيمة القادسية بسباعية.. صالات الاتفاق تضم الدوري للكأس
20/12/2020   12:36 م

بعد هزيمة القادسية بسباعية.. صالات الاتفاق تضم الدوري للكأس

+ = -
664

حقق فريق كرة قدم الصالات بنادي الاتفاق كأس بطولة الدوري السعودي الممتاز، بعد تغلبه على نظيره في القادسية بنتيجة 4/7 في اللقاء النهائي الذي جمعهما مساء السبت على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

وسلم عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر فارس الدهناء  الكأس والميداليات الذهبية ليحقق الاتفاق الدوري للمرة الثالثة ويضمه للكأس في موسم  2020.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل 3/3 في حين فرض النواخذة سطوتهم في الشوط الثاني وأضافوا 4 أهداف لتنتهي المباراة بفوز الاتفاق بنتيجة 7/4؛ سجل أهداف الاتفاق محمد الخماس هدفين، فهد القاسم، فارس آل مالح، نواف العروان، رافيال دي سوزا، إيهاب السعد. وفق “أخبار 24”.

بعد هزيمة القادسية بسباعية.. صالات الاتفاق تضم الدوري للكأس

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885127471.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.