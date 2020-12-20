بعد هزيمة القادسية بسباعية.. صالات الاتفاق تضم الدوري للكأس

حقق فريق كرة قدم الصالات بنادي الاتفاق كأس بطولة الدوري السعودي الممتاز، بعد تغلبه على نظيره في القادسية بنتيجة 4/7 في اللقاء النهائي الذي جمعهما مساء السبت على صالة وزارة الرياضة بالدمام.
وسلم عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر فارس الدهناء الكأس والميداليات الذهبية ليحقق الاتفاق الدوري للمرة الثالثة ويضمه للكأس في موسم 2020.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل 3/3 في حين فرض النواخذة سطوتهم في الشوط الثاني وأضافوا 4 أهداف لتنتهي المباراة بفوز الاتفاق بنتيجة 7/4؛ سجل أهداف الاتفاق محمد الخماس هدفين، فهد القاسم، فارس آل مالح، نواف العروان، رافيال دي سوزا، إيهاب السعد. وفق “أخبار 24”.