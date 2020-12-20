العويران يوجه نصيحة لمهاجم النصر حمدالله.. ويطالبه بالاعتذار لزميله

وجه نجم المنتخب السابق سعيد العويران نصيحة للمغربي مهاجم فريق النصر عبد الرزاق حمدالله، مطالبا الأخير بالتحلي بضبط النفس والهدوء داخل وخارج الملعب.
وقال العويران في رسالة عبر حسابه على “سناب شات”: “أنت الآن من أكبر اللاعبين في الفريق خبرة وسنًا، وهذا يتطلب أن تكون أهدأ اللاعبين وأبعدهم عن إثارة البلبة، وأن تقتدي بالسيرة الطيبة التي وضعها مواطنوك المغاربة سابقًا في الدوري السعودي”.
وتابع: “أنت من أفضل الهدافين العرب وبإمكانك العودة إلى تسجيل الأهداف وقيادة الفريق إلى الانتصارات بالعمل الجاد والبعد عن العصبية”. وفق “أخبار 24”.
وطلب العويران في رسالته من حمدالله الاعتذار من سلطان الغنام، على خلفية المشادة التي وقعت بينهما في المباراة الأخيرة، وقال له: “قبلة منك على رأس الغنام تثبت أخلاقك العالية، ونحن معك حتى تعود هدافًا كما عرفناك”.