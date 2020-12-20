الرائد يصدر بياناً حول الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها

أصدر مجلس إدارة نادي الرائد، مساء اليوم السبت، بيانا حول الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق بالدوري وكأس الملك.
وأكد الرائد عبر بيانه، أنه مع انطلاق الموسم الجديد قامت إدارة النادي بتجاوز بعض الأخطاء غير المؤثرة التي تُرتكب في بعض المباريات، والتزم الصمت في الجولات الماضية على أمل تبديل أحوال الحكام وتعيين الأكفأ.
وأوضح أن ما حدث هو العكس والأخطاء الجسيمة تفاقمت وتعرض الفريق بعدها لنزيف من النقاط، والأخطاء كانت من حكم الساحة تارة وحكام تقنية الفيديو تارة أخرى، على مرأى ومسمع من الجميع. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الإدارة أرسلت خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام لمطالبته بوقف الأخطاء التحكيمية الفاضحة.