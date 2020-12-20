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أخبار محلية > استشاري: نار “الكشتات” تسبب جفاف العين .. ويجب الالتزام بهذه النصائح
20/12/2020   6:24 م

استشاري: نار “الكشتات” تسبب جفاف العين .. ويجب الالتزام بهذه النصائح

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حذر استشاري القرنية والماء الأبيض وعمليات تصحيح النظر الدكتور سعد العنزي، من خطورة إشعال النار والجلوس بالقرب منها للتدفئة، على صحة العين.

وقال العنزي، وفقا لـ”الرياض”، إن تلك الممارسات التي تكثر في فصل الشتاء، تسبب جفافا للعين، أو حدوث ضرر لها لاحتمالية تعرضها لأجسام متطايرة من الخشب أو النار.

وشدد على أهمية ترك مسافة كافية عن النار للابتعاد عن الحرارة الزائدة، إضافة إلى تجنب دخان النار الذي يسبب زيادة في تحسس العين وأثره على الصحة بشكل عام.

ودعا إلى استخدام القطرات المرطبة بشكل دوري، والحرص على إبقاء النار في مكان مفتوح.

استشاري: نار “الكشتات” تسبب جفاف العين .. ويجب الالتزام بهذه النصائح

أخبار محلية
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