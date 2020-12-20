“الصحة” تؤكد على أهمية الجرعة الثانية من اللقاح وهذه تفاصيل المرحلة الأولى منه

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، على أهمية الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح لمن أخذوا الجرعة الأولى.
وأشار متحدث الصحة، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الجرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، مبينًا أن أخذ الجرعة الأولى لا يصل به الإنسان إلى مستوى المناعة الكافي فورًا، بل يحتاج الحصول على الجرعة الثانية، وبعدها يحتاج إلى مرور أسبوعين للوصول إلى المناعة الأعلى المكتسبة من هذه اللقاحات.
ولفت إلى أن مركز 937 سيكون على مدار الساعة يوميًا يتلقى استفسارات من يرغب في تلقي الجرعة الثانية للقاح أو للتسجيل لتلقي اللقاح للمرة الأولى. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن آلية التسجيل لتلقي اللقاح، هي تحميل تطبيق صحتي، ثم اختيار لقاح كورونا لتعبئة نموذج الطلب، ثم إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب ثم تلقي رسالة إتمام التسجيل.
وأكد أن اللقاح متوفر مجانًا للمواطنين والمقيمين، ويستهدف في المرحلة الأولى من هم فوق 65 عاما فأكثر، وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من اضطرابات صحية أو مناعية، والسمنة المفرطة، ومن أصيبوا بجلطات، إضافة للعاملين في مهن متعرضة بمخاطر أعلى.