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أخبار محلية > بالفيديو.. متحدث “الصحة”: الأوضاع الطبية للفئات التي حصلت على اللقاح طيبة
21/12/2020   1:08 ص

بالفيديو.. متحدث “الصحة”: الأوضاع الطبية للفئات التي حصلت على اللقاح طيبة

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن عملية إعطاء اللقاح للفئات ذات الأولوية تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أهمية الجرعة الثانية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، إن الأوضاع الطبية للفئات التي حصلت على اللقاح طيبة، مؤكدًا أن وزارة الصحة تنتظرهم للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.

وشدد على أهمية الجرعة الثانية، والتي تسهم في الوصول إلى المناعة اللازمة لمقاومة فيروس كورونا، مؤكدًا أن المدة الزمنية الفاصلة بين الجرعتين 21 يومًا.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. متحدث “الصحة”: الأوضاع الطبية للفئات التي حصلت على اللقاح طيبة

أخبار محلية
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