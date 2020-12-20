لتأمين التغذية الكهربائية.. وصول أكبر المحولات الكهربائية بسعة 500 ميجا واط إلى ينبع الصناعية

شهدت منطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية بينبع الصناعية، اليوم (الأحد)، وصول أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التغذية الكهربائية بينبع الصناعية.
وتبلغ سعة المحول الكهربائي الكوري المُصنَّع من قبل شركة “هيوسونج” 500 ميجا واط، ضمن مشروع تصميم وإنشاء محطة كهرباء توزيع رئيسية – 16P بمنطقة التوسع الصناعي.
وتبلغ قيمة مشروع تصميم وإنشاء المحطة المُنفَّذ من قبل شركة “سيمنس السعودية المحدودة”، 244 مليون ريال وبنسبة إنجاز 58.5%أ لخدمة منطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية بالمدينة. وفق “أخبار 24”.