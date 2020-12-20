يشهد العالم غدًا (الإثنين) ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 400 سنة، وهي ظاهرة “الاقتران العظيم” بين كوكبي زحل والمشترى، حيث يسهل رؤيتهما بالعين المجردة.
وأكّد مركز الفلك الدولي على أنه بالرغم من اقتراب المسافة بين الكوكبين، إلا أنهما لن يتحدا ويظهرا كجرم واحد، فالمسافة بينهما أقل من أن تحدث هذه الظاهرة.
ويميز الاقتران هذا العام هو أن المسافة بينهما ستبلغ 6 دقائق قوسية فقط، أي ما يساوي عُشر الدرجة الواحدة، وهو أقل بقليل من ربع قطر القمر ظاهرياً.
وكان آخر مرة حدث فيها الاقتران بمثل هذه المسافة قبل حوالي 400 عام، وذلك يوم 16 يوليو 1623م، ولكن المفارقة أن ذلك الاقتران لم يكن مشاهداً إلا من المناطق القريبة من خط الاستواء.
وفق “أخبار 24”.