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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري عيون يتكفل على الهواء بعلاج حالة أب فقد بصره حزنًا على بتر ذراعي ابنه بحادث خلال العمل
21/12/2020   1:14 ص

بالفيديو.. استشاري عيون يتكفل على الهواء بعلاج حالة أب فقد بصره حزنًا على بتر ذراعي ابنه بحادث خلال العمل

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تفاعل استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور سعود الجهني، مع حالة المواطن الكفيف محمد الشراري، الذي فقد بصره حزنًا على حالة ابنه الأشدف الذي بُترت ذراعاه في حـادث أثناء عمله بمزرعة.

وأعلن خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، تكفله بعلاجه وتقديم المساعدات الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن تلك المساعدات قد تعيد له شيئًا من بصره المفقود.

وذكر أن بعض الأمراض البصرية يمكن استعادة البصر فيها، مرجحًا أن تكون بعض الأسباب العضوية هي ما أدت لحالة الأب، تتعلق بارتفاع ضغط العين أو الشبكية أو العصب، وليس حزنه على ولده. وفق “أخبار 24”.

وكان الشراري قد أكد أن آلات الرش العملاقة تسببت في قطع ذراعي ابنه، مشيرًا إلى أن الأشدف كان أحب أبنائه إلى قلبه، وهو ما جعله يحزن على ما جرى له حتى فقد بصره تمامًا.

بالفيديو.. استشاري عيون يتكفل على الهواء بعلاج حالة أب فقد بصره حزنًا على بتر ذراعي ابنه بحادث خلال العمل

أخبار محلية
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