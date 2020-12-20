نجاح عمليتي استئصال نقائل ورمية بمستشفى الملك فهد في جازان

أعلنت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة جازان، اليوم (الأحد)، عن تمكّن فرق طبية بمستشفى الملك فهد المركزي بالمنطقة من إجراء عمليتي استئصال نقائل ورمية متعددة بنجاح.
وأوضحت “صحة جازان” أن العملية الأولى تمت من جوف الصدر الأيمن من الفص العلوي للرئة اليمنى، لمريضة سعودية تبلغ من العمر 44 عاماً.
فيما أجرت المستشفى عملية ثانية باستئصال نقائل في جوف الصدر الأيسر من الفص العلوي الأيسر، لمريض سعودي يبلغ من العمر 60 عاماً. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الإدارة إلى أنّ العمليتين تمتا باستخدام المنظار “تنظير التجويف الصدري الجراحي”، والتي تعد من العمليات التداخلية الدقيقة للغاية، ولا تجرى إلا في المراكز الطبية المتطورة.
وغادر المريضان المستشفى في اليوم الثاني من إجراء العملية، وهما بصحة جيدة وتتم متابعتهما حسب الخطة العلاجية من خلال العيادات الخارجية.