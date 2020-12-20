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أخبار محلية > بالفيديو.. زوج اشترى بيتًا وسجله باسم زوجته.. هل يحق لأولاده طلب ميراث البيت بعد وفاته؟ الشيخ المطلق يُجيب
21/12/2020   1:17 ص

بالفيديو.. زوج اشترى بيتًا وسجله باسم زوجته.. هل يحق لأولاده طلب ميراث البيت بعد وفاته؟ الشيخ المطلق يُجيب

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بيـَّن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، اليوم (الأحد)، حكم مطالبة الأولاد أمهم بميراث والدهم المتوفى من بيت اشتراه وسجله باسمها منذ 6 سنوات.

وقال الشيخ المطلق في لقاء له مع برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”؛ بأنه يجوز في حالة إذا كان تسجيل البيت باسم الزوجة حماية له من الدائنين.

وأضاف بأن مطالبة الأولاد بميراث أبيهم من البيت لا تجوز، وذلك في حالة إذا أعطى الرجل زوجته بيتًا كهدية أو هبة، فلا يحق لغيرها الانتفاع به.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. زوج اشترى بيتًا وسجله باسم زوجته.. هل يحق لأولاده طلب ميراث البيت بعد وفاته؟ الشيخ المطلق يُجيب

أخبار محلية
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