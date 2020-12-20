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اخبار رياضية > القادسية ترفع شكوى ضد الاتحاد.. وتؤجل ضد النصر
21/12/2020   1:22 ص

القادسية ترفع شكوى ضد الاتحاد.. وتؤجل ضد النصر

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رفع نادي القادسية شكوى رسمية ضد إدارة نادي الاتحاد، بسبب تأخر في سداد قيمة انتقال اللاعب هارون كمارا صيف 2019.

وكشف “الرياضية” أن المبلغ المتبقي من قيمة صفقة انتقال كمارا إلى نادي القادسية مبلغ يصل إلى 11 مليون ريال كانت من المفترض أن تسدد بداية العام الجاري وتحديدًا شهر فبراير 2020.

وفي سياق آخر، قرر القادسية تأجيل الشكوى ضد النصر، جراء التأخر في سداد قيمة ما تبقى من صفقة خالد الغنام التي تصل إلى 10 ملايين ريال والمنتقل إلى الأخير يناير 2020، إلى مطلع العام الجديد.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حال لم يتم السداد سترفع إدارة القادسية شكوى رسمية ضد النصر.

القادسية ترفع شكوى ضد الاتحاد.. وتؤجل ضد النصر

اخبار رياضية
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