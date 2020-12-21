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أخبار محلية > بالفيديو.. هل تحور “كورونا” ضار ويؤثر على علاجه؟.. “استشاري” يوضح
21/12/2020   8:09 ص

بالفيديو.. هل تحور “كورونا” ضار ويؤثر على علاجه؟.. “استشاري” يوضح

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أوضح استشاري أمراض معدية، أن التحور الجديد لفيروس “كورونا” لم يؤثر على معالمه، وليس له أهمية عملية سواءً في العلاج أو الوقاية. 

وقال استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن تحور الفيروسات لا يكون ضاراً دائماً، لكنه قد يكون مفيداً في بعض الحالات ويؤدي إلى قتلها. 

ولفت إلى أن الطفرة الجديدة لا تبعث بالقلق لكنها تحتاج إلى زيادة المراقبة، مبيناً أن تحور الفيروسات هو جزء من حياتها حتى تستطيع العيش والانتشار بصورة أكبر. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. هل تحور “كورونا” ضار ويؤثر على علاجه؟.. “استشاري” يوضح

أخبار محلية
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