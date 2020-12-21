بالفيديو.. هل تحور “كورونا” ضار ويؤثر على علاجه؟.. “استشاري” يوضح

أوضح استشاري أمراض معدية، أن التحور الجديد لفيروس “كورونا” لم يؤثر على معالمه، وليس له أهمية عملية سواءً في العلاج أو الوقاية.
وقال استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن تحور الفيروسات لا يكون ضاراً دائماً، لكنه قد يكون مفيداً في بعض الحالات ويؤدي إلى قتلها.
ولفت إلى أن الطفرة الجديدة لا تبعث بالقلق لكنها تحتاج إلى زيادة المراقبة، مبيناً أن تحور الفيروسات هو جزء من حياتها حتى تستطيع العيش والانتشار بصورة أكبر. وفق “أخبار 24”.
فيديو | كيف يتحور #فيروس_كورونا ؟
وهل يستدعي القلق؟.. د. سميح غزال يجيب#الإخبارية pic.twitter.com/DIzdmI0Fpl
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 20, 2020